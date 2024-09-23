وزير الإعلام اللبناني: لن نعير الرسائل الإسرائيلية الهاتفية أكثر مما تستحق من اهتمام

قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المهندس زياد المكاري، إن عددًا كبيرًا من المواطنين في بيروت، تلقوا رسائل هاتفية عشوائية موحدة عبر الشبكة الأرضية، تدعوهم إلى إخلاء أماكن تواجدهم.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «الرسائل الهاتفية تأتي في إطار الحرب النفسية التهويلية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي»، مشيرًا إلى أن مكتبه تلقى تلك الرسائل.

وأشار إلى أن «هذا الأسلوب ليس غريبا على العدو الإسرائيلي الذي يتوسّل كل السبل في حربه النفسية، وهو لا يقدم ولا يؤخر في شيء».

وأضاف: «العمل في وزارة الإعلام مستمر وطبيعي، وجميع العاملين منصرفون إلى مهماتهم اليومية التي تفوق أي رسائل أهمية في هذا الظرف الدقيق، وندعو إلى عدم إعارة الأمر أكثر مما يستأهل، علما أنه محل متابعة من الجهات المعنية».

في إطار الحرب النفسية التهويلية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، تلقى عدد كبير من المواطنين في بيروت والمناطق رسائل هاتفية عشوائية موحدة عبر الشبكة الأرضية، تدعو المجيب الى إخلاء مكان وجوده. وكان مكتبي أيضا في وزارة الإعلام أحد الذين تلقوا الرسالة.

إن هذا الأسلوب ليس غريبا على… — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) September 23, 2024

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، شن هجمات جديدة على بلدات جنوب لبنان.

ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورًا أولية للقصف الإسرائيلي على الجنوب في هذه الأثناء، وأظهرت تصاعد أعمدة الدخان الكثيف في الهواء.

وقالت الجريدة إن «سلسلة الغارات الإسرائيلية العنيفة تستهدف بلدات جنوبية عدة في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور وصيدا».