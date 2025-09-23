محافظ الغربية يتابع انتظام النقل ورفع الإشغالات لتحقيق الانضباط في طنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، جولة موسعة بمدينة طنطا، تفقد خلالها المواقف الرئيسية لمتابعة حركة نقل الطلاب والمواطنين مع توقيت الانصراف سواء من المدارس أو الجامعات أو حتى من أماكن العمل.

كما تجول المحافظ، سيرًا على الأقدام داخل عدد من شوارع حي أول وثانٍ لمتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات، في إطار جولاته الميدانية اليومية وحرصه على متابعة أوضاع الشارع لحظة بلحظة.

وشدد محافظ الغربية، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية ومنع أي استغلال للركاب، موجهاً بالدفع الفوري بسيارات النقل الجماعي في المناطق التي تشهد كثافات طلابية ومواصلات.

وقال: "لن أسمح بتقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسيتم تطبيق القانون على الفور ضد أي مخالفة"، موجهًا برفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وإعادة الانضباط للشوارع.

وأكد أن النظافة اليومية ورفع المخلفات أولوية لا تقل عن ضبط المرور، وأن المواطن يجب أن يلمس التحسن الفعلي في مستوى الخدمات داخل الشارع.

وتحدث المحافظ، خلال جولته مع عدد من الطلاب والمواطنين واطمأن منهم على مستوى الخدمة المقدمة، مؤكداً أن المحافظة تضع راحتهم على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن كل الإمكانيات متاحة لتأمين انتقالهم بسهولة وأمان.

ولفت إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة حركة المواقف وأوضاع الشارع بالتنسيق مع المرور ورؤساء الأحياء للتدخل الفوري في أي وقت.

واختتم "الجندي"، تصريحاته بالتأكيد على أن هدف الجولات اليومية هو إرضاء المواطن وتحقيق الانضباط الشامل، سواء في خدمات النقل أو في النظافة ورفع الإشغالات، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز يضر بحقوق المواطنين.