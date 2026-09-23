تراجع أرباح مطاحن ومخابز الإسكندرية 18% خلال العام المالي 2025-2026

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-الشركة تقدم مزايا عينية ونقدية 6 ملايين جنيه

كشفت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية تراجع أرباحها 18% خلال العام المالي الماضي 2025-2026 مقارنة بالعام السابق، تحت ضغوط زيادة الأجور وتراجع كميات القمح المطحونة، وبالرغم من ذلك صرفت الشركة مزايا عينية ونقدية تتجاوز 6 ملايين جنيه.

وأظهرت القوائم المالية للشركة تحقيقها صافي ربح 44.1 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2025-2026، وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ 54.1 مليون جنيه عن العام السابق 2024-2025.

وقالت الشركة إن انخفاض ربحيتها يعود بشكل أساسي لانخفاض كميات القمح المطحونة بنحو 12 ألف طن عن العام السابق، وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج من أجور ووقود وكهرباء وماء وارتفاع تكلفة القمح المطحونة.

وأشارت الشركة، إلى أن تراجع الأرباح ساهم فيه أيضًا تقديم تعويضات لحساب شركة إيماج التركية بقيمة 3.5 مليون جنيه.

وبالرغم من تراجع الأرباح أوضحت الشركة أنها قدمت مزايا عينية ونقدية 6.3 مليون جنيه، ولم توضح أين تم صرف تلك المزايا.