محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

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تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة معدلات تنفيذ الربع الأول من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وموقف الأعمال الجارية بمختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ودفع عجلة العمل بالمشروعات المدرجة بالخطة.

واطَّلع المحافظ على النسب الفعلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية، والتي تشمل مشروعات الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والحماية المدنية، والمرور، بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق ومديرية الإسكان.

وأكد المحافظ ضرورة تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة منذ بدء الأعمال وحتى الانتهاء منها مع الالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وإعداد تقارير فنية أسبوعية إلى جانب المرور الميداني الدوري.

ووجه المحافظ بمراعاة التوسع في زيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير من خلال استغلال أي مساحات أو قطع أراضٍ غير مستغلة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير متنفسات بيئية للمواطنين.