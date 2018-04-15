نبيه بري: الظرف الذي يعيشه لبنان مؤات لقيام الدولة المدنية

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الظرف الراهن الذي يعيشه لبنان مؤات لقيام الدولة المدنية، وعمل قانون انتخابات نيابية جديد يعتمد لبنان كدائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، محذرا من أن البلاد لا تتحمل أن تبقى معلقة ، مبديا خشيته من حدوث فراغ في السلطة.

وقال بري - خلال استقباله عددا من أعضاء مجلس النواب ظهر اليوم في إطار اجتماع أسبوعي يعقده تحت مسمى "لقاء الأربعاء النيابي" - إن مطالب الحراك الشعبي والمتظاهرين في الجانب الاقتصادي منها، محقة وأنها وردت ضمن 22 بندا سبق التوافق عليها خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس البلاد ميشال عون وحضوره ومشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري والقوى والتيارات والأحزاب السياسية مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف:"كنا من السباقين في تكرار صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها، ويسجل للحراك الشعبي تحقيق هذه المطالب من خلال الضغط الشعبي، لأن النصيحة حينها كانت بجمل، واليوم أصبحت النصيحة بثورة".

وأشار بري إلى أنه يُسجل للحكومة إقرارها الورقة الاقتصادية، لافتا إلى أنه على الرغم مما تتضمنه من أمور جيدة، غير أن العبرة تبقى في التنفيذ.

وشدد على أن لبنان لا يتحمل أن يبقى معلقا وفي حالة من الجمود والشلل، مبديا خشيته من الفراغ وليس من أي شيء آخر.