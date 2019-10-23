زيدان: كان علينا تسجيل هدف ثاني أمام جالطة سراي

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يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه احتاج لتسجيل هدف ثان في شباك جالطة سراي.

وحقق "الملكي" فوزه الأول في دوري الأبطال على مضيفه جالطة سراي بهدف مظيف، ليرتقي إلى وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ9 نقاط.

وقال زيدان عقب المباراة، في تصريحات تلفزيونية، نقلتها صحيفة "ماركا": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد".

واستدرك "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".

وأوضح "كان علينا تسجيل هدف ثان من أجل قتل المباراة".

وأشاد زيزو بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.

واختتم "كورتوا قدم أداء جيدا كالمعتاد منه، وهو دؤوب على تقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق".