ودع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادسًا عالميًا وسابعًا في السباق للتأهل الى بطولة الماسترز الختامية، أمس الثلاثاء من الدور الأول لدورة بازل السويسرية الدولية في التنس بخسارته أمام الأميركي تايلور فريتز 6-7 (7-9) و4-6.

ولم يضمن زفيريف الذي بلغ دور الأربعة للدورة العام الماضي، حتى الآن بطاقته في بطولة الماسترز الختامية المقررة في لندن من 10 إلى 17 نوفمبر المقبل والتي تحسم مراكزها بالنظر الى نتائج الموسم وتتوقف عقب بطولة باريس للماسترز المقررة مطلع نوفمبر.

وضمن ستة لاعبين حتى الآن تأهلهم وهم الاسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر والروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والنمسوي دومينيك تييم.

وانحصرت المنافسة على البطاقتين الأخيرتين بين سبعة لاعبين هم فضلًا عن زفيريف السابع، الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن والإسباني روبرتو باوتيستا أجوت التاسع والبلجيكي دافيد جوفان العاشر والإيطالي فابيو فونييني الحادي عشر والياباني كي نيشيكوري الثاني عشر والفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر.

وحجز تسيتسيباس وباوتيستا وفونييني المصنفون ثالثًا ورابعًا وخامسًا على التوالي بطاقتهم إلى الدور الثاني، بفوز الأول على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 6-3 و7-6 (8-6)، والثاني على الروماني ماريوس كوبيل 6-4 و7-5، والثالث على الأسترالي كريستيان جارين 7-6 (7-5) و7-6 (12-10).

وفي الدور المقبل، يلعب تسيتسيباس مع الإسباني بابلو أندوخار أو الليتواني ريكارداس بيرانكيس، وباوتيستا مع الفرنسي ريشار جاسكيه الفائز على الأرجنتيني خوان إنياسيو لونديرو 6-1 و7-6 (7-4)، وفونييني مع أحد الصربيين فيليب كرايينوفيتش أو لاسلو دجيري.

وتأهل المولدافي رادو ألبوت بفوزه على الصربي دوسان لايوفيتش 2-6 و6-3 و6-4، ليضرب موعدًا مع السويسري روجيه فيدرر المصنف أول وبطل الدورة تسع مرات آخرها في العامين الأخيرين.

ويسعى فيدرر الذي خاض مباراته الـ 1500 في مسيرته الاحترافية الإثنين عندما فاز على الالماني المغمور بيتر جويوفتشيك 6-2 و6-1، الى احرازه لقبه العاشر في هذه الدورة التي تقام في مسقط رأسه، والـ 103 خلال مسيرته.