 لبنان: إحالة مشروع قانون موازنة 2020 للجنة المال النيابية لبدء مناقشتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان: إحالة مشروع قانون موازنة 2020 للجنة المال النيابية لبدء مناقشتها

نبيه بري
نبيه بري
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:24 م

أحال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، مشروع قانون موازنة العام المقبل 2020 إلى لجنة المال والموازنة النيابية، لبدء المناقشات بداخلها تمهيدا لإحالة الموازنة إلى جلسة نيابية عامة يتم خلالها مناقشة الموازنة والتصويت عليها.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد أقرت حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية في اجتماعها الطارىء الذي عقد يوم الإثنين الماضي، وفي مقدمتها الانتهاء من مشروع موازنة 2020 ، على أن تتضمن عجزا بمقدار 6ر0% فقط ودون أن تتضمن أية أعباء ضريبية جديدة أو إضافية على اللبنانيين.

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة ، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات.

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