لبنان: الحريري يجري اتصالات مع القيادات الأمنية والعسكرية لتأمين المواطنين وفتح الطرق

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان، والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق.

جاء ذلك خلال سلسلة من الاتصالات أجراها الحريري مع القيادات الأمنية والعسكرية ، حيث اطلع على تطورات الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق.

من ناحية أخرى، عقد الحريري اجتماعين مع حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، ووفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير، حيث جرى التداول في الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في الورقة الاقتصادية التي أقرتها أول من أمس الاثنين.