ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: نساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية مصر 2030

ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: نعمل بشكل فعال على تعزيز جهود تنظيم الأسرة

قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، الدكتور ألكسندر ساشا بوديروزا، إن الصندوق يساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال وثائق تقدمية معينة، تحقق الأهداف المدرجة في الرؤية.

وأضاف بوديروزا، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الصندوق بالشراكة مع الحكومة، يعمل بشكل فعال على القضايا المتعلقة بالفتيات والسيدات، فضلًا عن برنامج تعزيز جهود تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن هناك جهود أخرى، للقضاء على العنف القائم على الجنس والزواج المبكر، مضيفًا: «لدينا بحوث داخلية من أجل التعرف على التغييرات فيما يتعلق بمعدل الوفيات».

وأوضح أن مصر تعمل على هذه القضايا بصورة استثنائية منذ عقود، من أجل خفض معدلات البطالة، مؤكدًا أن مصر لديها المعرفة الكافية لتعزيز جهود تنظيم الأسرة.