فيردر بريمن يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي فيردر بريمن الالماني لكرة القدم الخميس عن إصابة لاعب في صفوفه بفيروس كورونا المستجد من دون الكشف عن اسمه، وإلغاء الحصة التدريبية في اطار استعداداته للمباراة ضد ضيفه هوفنهايم في الدوري المحلي الاحد.

وجاء في بيان صادر عن النادي أن اللاعب المصاب والذي جاءت نتيجته ايجابية الاربعاء موجود في الحجر الصحي "وهو بخير ولا يعاني من أي عوارض".

وسيخضع الفريق الاول لفيردر بريمن والمدرب فلوريان كوهفيلدت وأعضاء جهازه الفني للعزل الذاتي الطوعي قبل الجولة الجديدة من فحوصات الكشف عن كوفيد-19 يوم الجمعة.

وتابع البيان أن السلطات المحلية في بريمن نصحت أن "يخصع لاعب آخر من الفريق الاول وأحد العاملين في النادي للحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الرغم من أن نتيجة فحصيهما باتت سلبية".

وسبق لبايرن ميونيخ بطل المانيا في المواسم الثمانية الاخيرة أن أعلن الثلاثاء اصابة لاعبه سيرج غنابري بفيروس كورونا، ما حرمه من المشاركة مع فريقه في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري ابطال اوروبا امام اتلتيكو مدريد الاسباني والتي انتهت بفوز العملاق البافاري برباعاية نظيفة.

وأعلنت السلطات الالمانية الخميس عن تسجيل 287 11 اصابة جديدة في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة وهو ارتفاع كبير عن الرقم القياسي الذي سجلته البلاد الجمعة الفائت (7830 اصابة).