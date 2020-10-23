مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم الجمعة، باتفاق وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسئولون الليبيون خلال المحادثات الجارية في جنيف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية -في بيان صحفي- أن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الاسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.

وأعرب المتحدث عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي؛ وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.