احتمالات ضعيفة لتمرير مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا قبل الانتخابات الأمريكية

بدت احتمالات تمرير مشروع قانون حزمة التحفيز الخاصة بتخفيف حدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل ضعيفة اليوم الجمعة، حيث أشار كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى أنهم ما زالوا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تفضل الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق.



وأضاف ترامب: "أعتقد أنها تنظر إليها على أنها نقطة انتخابية جيدة، ربما. وأضاف "لا أعتقد أنها تريد أن يحصل الشعب على المال قبل الانتخابات".



وذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الذي كان يتفاوض نيابة عن البيت الأبيض، إن المحادثات مع بيلوسي جارية ولكنها غير حاسمة.



وتابع: "لقد عرضنا حلولا وسطا. وما زال التحدث بشأن عدد من المسائل مع رئيسة مجلس النواب قيد النظر. إذا أرادت أن تتنازل، سيكون هناك اتفاق. لكننا حققنا الكثير من التقدم في الكثير من المجالات، ولكن لا تزال هناك بعض الاختلافات الهامة التي نعمل عليها".



وفي الوقت نفسه، قالت بيلوسي إنه يمكن تمرير مشروع قانون إذا دعمه ترامب.



وأضافت "إننا نكتب مشروع القانون ونأمل أن نتمكن من حل بعض الخلافات. يمكننا أن نفعل ذلك قبل الانتخابات إذا أراد الرئيس ذلك". واستطردت : "نريد أن يكون هذا مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع القانون المقبل الذي سيحال إلى المجلس ، سيزيل كل شك في أنه سيصبح القانون المنشود".