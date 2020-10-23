الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي في ستاد القاهرة أمام الوداد

تشهد مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء اليوم الجمعة، حضور محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي للقاء المرتقب الذي سيجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحضر الخطيب ومجلس إدارة الأهلي المباراة لدعم اللاعبين ومساندتهم لحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتظار الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء ، والتي تم تأجيلها بقرار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل بدلا من 24 أكتوبر الجاري ، بسبب إصابة 14 لاعبًا من الفريق المغربي بفيروس كورونا.

الأهلي كان قد فاز على الوداد بملعب مركب محمد الخامس، في مباراة الذهاب بالمغرب بنتيجة 2 – 0، سجلهم محمد مجدي قفشة وعلي معلول من ركلة جزاء.

يذكر أن الكاف كان قد أعلن عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل.