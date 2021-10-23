تعرف على أماكن انقطاع المياه غدا في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تخفيض ضغط المياه غدا الأحد عن مركز بني عبيد، وأجزاء من مراكز المنصورة ودكرنس وتمى الأمديد، من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 2 مساء من ذات اليوم؛ لتطهير المروقات في المحطة الجديدة بمرفق مياه ميت فارس ببني عبيد.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي عرضه المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حيث أوضح التقرير أنه سيتم تنفيذ أعمال تطهير المروق رقم 2 بالمحطة الجديدة بمرفق مياه ميت فارس، حيث تتأثر المناطق المشار إليها بتخفيض ضغط الميا.

ووجه مسئولي الشركة المنفذة بسرعة تنفيذ أعمال التطهير المشار إليها، وإنهائها خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة ضغط المياه كما هو المعتاد مرة أخرى، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.