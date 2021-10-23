المحامين: تأجيل التحقيق مع «محامي خلع» أسبوع بسبب تغيبه عن جلسة اليوم

أعلن المحامي إبراهيم سعودي، المشرف العام على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، تأجيل جلسة التحقيق مع المحامي "م. ش" المعروف بتخصصه في قضايا الخلع، وذلك بسبب تغيبه عن حضور جلسة التحقيق التي كان مقررا لها اليوم السبت.

وأوضح سعودي، في بيان له اليوم، أنه تقرر تأجيل الجلسة أسبوعا واحدا، لإعادة إعلان المحامي المذكور بالموعد وأسباب الإحالة للتحقيق، ذاكرا أنه حال تغيبه للمرة الثانية فسوف يتم رفع مذكرة لنقيب المحامين متضمنة الأمر والعقوبة الموصى بتوقيعها عليه.

وسبق أن حددت إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، جلسة اليوم السبت 23 أكتوبر، لمثول المحامي "م ش"، وشهرته "محامي خلع"، لجلسة تحقيق أمام المشرف العام على الشئون القانونية.

وقال إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشئون القانونية، إن الجلسة هدفها التحقيق فيما نسب إلى المحامي المذكور من تصرفات تسئ إلى مهنة المحاماة وتخالف تقاليدها الواجبة عبر حسابه على الفيس بوك ومن خلال ظهوره في أحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية.