عمرو أديب: مصر سجّلت نحو 500 حالة وفاة بكورونا في آخر 10 أيام

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تزايدًا متواصلًا منذ عدة أيام، في حالات الوفاة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ مصر سجّلت نحو 500 حالة وفاة خلال الأيام العشرة الماضية، علمًا بأن متوسط الوفيات اليومي قبل شهر من الآن كان يصل إلى 15 حالة.

في الوقت نفسه، أكّد أديب أنّ وضع مصر لا يُقارن بدول أخرى، ضاربًا المثل بدولة روسيا التي تسجل ألف حالة وفاة في اليوم، على الرغم من أنّ معدلات التطعيم أكبر بكثير في روسيا.

وتابع: "ليه إحنا أقل معرفش السبب.. الأرقام تتزايد وما يقلقني هو الوفيات، الأيام الجاية صعبة والناس بتموت.. وفيه ناس أعرفها شخصيًّا وقريبين بيموتوا".

وخلال مداخلة هاتفية مع البرنامج نفسه، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تزداد بشكل يومي، معقّبًا: "كل يوم بنسجل حالات أكتر من اللي قبله".

وأضاف مستشار الرئيس للصحة، أنّ الوفيات المسجلة في اليوم لا تعني الإصابة في نفس اليوم.