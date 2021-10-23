الممثلان البرازيليان أوتافيانو وفلافيا يحتفلان بعيد زواجهما في الأقصر

احتفل الممثل البرازيلى ومقدم البرامج الشهير، أوتافيانو، وزوجته الممثلة البرازيلية، فلافيا أليساندرا، بعيد زواجهما الـ15، بزيارة عدد من المدن المصرية السياحية وخاصة الأقصر.

الزوجان كتبا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشر صورهما داخل المناطق الأثرية والفرعونية: «انتهت الرحلة ولكننا تعلقنا بالأقصر، لدرجة أننا لا نريد العودة، لدينا صور من رحلة مصر تكفى لأعوام، حتى ننشرها، مصر بلا شك بلد لا ينسى ملىء بالحضارة والجمال وغنى بالذكريات التى لا تنسى مدى الحياة».

«أليساندرا» قالت: «أدعوكم لمشاهدة الأقصر، هنا تشاهدون تاريخا لا مثيل له وحضارة فريدة من نوعها»، وذلك بعد قيامها بجولة سياحية فى عدد من المواقع الأثرية فى البرين الشرقى والغربى لمدينة الأقصر، مستمتعة بالحضارة المصرية القديمة، والتقطت العديد من الصور التذكارية بمفردها ورفقة زوجها، فى مختلف المناطق الأثرية، ومنها معبد الأقصر، الذى شاهدت فيه عظمة المصرى القديم، وواجهة المعبد المكونة من 6 تماثيل، ومجموعة معابد الكرنك، وصالة الأعمدة أكبر صالة للأعمدة فى العالم، بعد ترميمها.

كما التقطت الصور وخلفها البحيرة المقدسة، وزارت عددا من المقابر الفرعونية المنتشرة فى وادى الملوك ووادى الملكات، وتمثالى ممنون الشهيرين، بجانب زيارتها لمعبد الملكة حتشبسوت، والاستمتاع برحلات البالون الطائر التى تزين سماء المدينة السياحية من ارتفاع 550 مترا، لتشاهد إبداع المصرى القديم، ملتقطة العديد من الصور، للترويج والدعاية لأهم المناطق الأثرية فى العالم، مشيدة بالإجراءات الاحترازية داخل المزارات الأثرية المصرية.

وأوضح أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر، أن نشر الممثل البرازيلى أوتافيانو، وزوجته الممثلة أليساندرا للصور الأثرية على صفحتيهما فى وسائل التواصل الاجتماعى، من الدعاية الجيدة للسياحة المصرية.