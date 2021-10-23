فوجئ الفنان محمد أنور خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان على الهواء باتصال هاتفي من زوجته تطلب منه الفيزا.

وعندما سمع أنور جرس هاتفه بادر بالرد، ضاحكا: «تلاقيها مراتي عايزة الفيزا»، وعندما فتح الخط أبلغ زوجته بطريقة ساخرة أنه يسجل على الهواء، وسيعيد الاتصال بها بعد الانتهاء.

وقال محمد أنور خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»، مازحًا: «هي فاكرة إننا جايين الخليج هنا مع أننا في الساحل عادي، حاولت إقناعها أنني جئت من أجل العمل وليس المصيف لكنها لم تقتنع بذلك».

وعن دوره في مسرحية شمسية وأربع كراسي، أوضح محمد أنور أنه يجسد دور كريم وهو شخص يذهب إلى المصيف لقضاء وقت لطيف وفجأة تتحول حياته؛ بسبب بُؤْس زوجته وتعاستها المستمرة.