616 ألف مصري يستفيدون من 3 مشروعات للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر، يعمل حالياً على 3 مشاريع، تبلغ ستثمارات الصندوق فيها 203.47 مليون دولار، من أصل تكلفة إجمالية قدرها 284.49 مليون دولار. ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 616 ألف شخص من سكان الريف.

والمشاريع هي: تعزيز القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش، إضافة لمشروع تعزيز الدخل الريفي عبر تحسين الأسواق.

ووفق التقرير، تعتبر الزراعة قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد المصري، حيث توفر سبل العيش لقرابة 57 في المائة من السكان، وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقارب 26 في المائة من القوى العاملة. كما تعد أيضاً مصدراً حيوياً للصادرات وعائداته من النقد الأجنبي. وقد أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود خلال جائحة كوفيد-19 بمعدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

ويواصل الصندوق الاستفادة من تجارب مشاريعه وبرامجه السابقة لتحسين سبل معيشة سكان الريف وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال دعم تسوية أوضاع الأراضي المستصلحة من الصحراء من مصر السفلى (الشمالية)، ودعم تحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل من مصر العليا.

وفي إطار مشروع التنمية الريفية لغرب النوبارية، قدم الصندوق الدعم إلى 46833 أسرة، وساهم في البرنامج الوطني التابع للحكومة المصرية لتسوية الأراضي، عبر إنشاء وإعادة تأهيل 82 بنية تحتية اجتماعية تشمل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ورياض الأطفال والمراكز الدينية.

وتشمل تدخلات الصندوق السعي إلى تمكين استخدام الموارد الطبيعية على نحو أكثر استدامة وكفاءة، وبخاصة إدارة المياه، وتعزيز استراتيجيات ذكية مناخياً، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التوسع في مشاركة القطاع الخاص في الزراعة.