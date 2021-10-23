محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة النجيلة ويفتتح 8 محطات تحلية مياه

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، والتى تستهدف خدمة أهالي منطقة النجيلة بطاقة 3.5 ألف متر مكعب يوم، بتكلفة 145 مليون جنيه تصميم، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في محطات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمحافظة.

وافتتح محافظ مطروح، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر الفيديو كونفراس، 8 محطات تحلية مياه البحر وهي: "أولاد مرزوق، الزويدة، الفاخرى، الظافر، أبو زريبة، اوجرين، أبو سطيل، شماس، باجمالى طاقات إنتاجية 850 مترا مكعبا يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة، سيدى براني، السلوم"، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.

كما تم افتتاح منفذ توزيع مياه الريفية توزيع (غراب الريفية)، كأول منفذ توزيع "غراب"، يعمل بنظام الكهروميكانيك، من خلال عداد كهربائى مربوط بنظام الإسكادا، ويتم تحميل طاقات سيارات المياه بكمية 10 أمتار مكعبة، دون وجود أي فاقد أثناء تحميل السيارات لتوزيعها على المواطنين، وتوفير المياه في بعض المناطق ذات الطبيعية الجغرافية الخاصة بأطراف الشبكات.

كما تم افتتاح 3 مراكز خدمة عملاء السلوم، وحي الزهور، والحمام؛ لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كل خدمات التعاقدات، وتلقى شكاوى المواطنين وسداد الفواتير.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، إن الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية "شماس" تبلغ 200 متر مكعب يوم، حيث تم إضافة 50 مترا مكعبا في اليوم عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تعاون مركز بحوث الصحراء ومؤسسة مصر الخير مع الشركة القابضة.

كما ساهمت مؤسسة سقيا الماء بإنشاء بئر مياه لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.