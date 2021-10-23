اقتحام وكالة الأنباء السودانية وإلغاء المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بإلغاء المؤتمر الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير بعد الاعتداءات التي طالت استقبال الوكالة من قبل قوة مجهولة.

وجرى اقتحام البوابة الرئيسية للوكالة والاعتداء على رجال الحراسة، فتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي حفاظًا على العاملين في الوكالة.

وبدأت الأمر بتجهمر عدد من المدنيين أمام الوكالة، ثم حضرت مجموعة تضم ما بين 100 إلى 150 شخصًا، اقتحموا مقر الوكالة بالقوة، وقد اتهمتهم قوى الحرية والتغيير بأنهم أثارًا عنفًا وأحرقوا إطارات السيارات.

وتواصلت قوى الحرية والتغيير مع الأجهزة الأمنية لبشأن الاعتداءات التي لم تُسقط أي إصابات (حتى الآن).

