رئيس مؤتمر تغير المناخ: التوصل لاتفاق عالمي في جلاسكو سيكون أصعب من اتفاق باريس

قال رئيس الدورة الـ26 لمؤتمر تغير المناخ ألوك شارما، اليوم السبت، إن التوصل إلى اتفاق عالمي حول المناخ خلال فعاليات المؤتمر التي تنعقد يوم 31 أكتوبر الجاري في جلاسكو باسكتلندا سيكون أصعب من توقيع اتفاق باريس حول المناخ عام 2015.

وأضاف شارما - في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية - أن المهمة تكمن في دفع نحو 200 دولة إلى تحقيق تخفيض صارم في انبعاثات الغاز الدفيئة بها، ليتوافق ذلك مع الهدف بعدم ارتفاع متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية عن عصور ما قبل الصناعة، وهو الهدف الذي يبتعد سريعا مع استمرار ارتفاع الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.

وتابع قائلا" إن ما نحاول فعله هنا بجلاسكو في الحقيقة صعب للغاية، وما فعلناه في باريس كان رائعا، ولكنه كان إطار اتفاق، مع ترك العديد من القواعد التفصيلية للمستقبل".

جدير بالذكر أن الدولة الـ26 لمؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة، المعروف باسم "كوب 26"، ستبدأ فعالياته يوم 31 أكتوبر الجاري على أن تستمر 3 أسابيع، بحضور 120 من قادة العالم و25 ألف وفد على الأقل.