الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم حضور القمة العربية بالجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر المقبل، لأسباب صحية.



وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم.



وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الأول من نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر"،حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.



وبحسب البيان، أبدى تبون تفهمه وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي القمة، وتمنى له موفور الصحة والعافية.



وتعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.