هطول أمطار بكفر الشيخ

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ منها مدن قلين وكفر الشيخ وبلطيم والحامول وسيدي سالم، اليوم الأحد، هطول أمطار ما بين متوسطة على المناطق الجنوبية والشرقية للمحافظة، وغزيرة على المناطق الشمالية، المطلة على ساحل البحر المتوسط، والطريق الدولي الساحلي.



وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، حالة الطوارئ؛ لرفع مياه الأمطار من الشوارع، والتعامل الفوري معها، عقب قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بمتابعة هطول الأمطار بالوحدات المحلية.



فيما لم يعلن ميناء البرلس حتى الآن عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط.