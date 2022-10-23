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جامعة بني سويف تتقدم 20 مركزا بتصنيف QS بالمنطقة العربية

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
حازم الخولي
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 3:20 م | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 3:20 م

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، حصول الجامعة على المركز (110-101) في تصنيف QS البريطاني، على مستوى المنطقة العربية متقدمة بذلك 20 مركزًا مقارنة بالعام الماضي، ليستمر التفوق والتميز البحثي والعلمي للجامعة.

وصرح "منصور"، بأن تصنيف QS للجامعات العربية يعتمد على عدة معايير أهمها: السمعة الأكاديمية، سمعة جهة العمل، الاستشهادات لكل هيئة تدريس، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، نسبة الطلاب الأجانب).

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين، ويعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة للبحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كل المستويات عربيًا ودوليًا ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات.


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