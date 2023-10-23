وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالين منفصلين مع قادة حماس والجهاد

هنية: الهجمات الوحشية الإسرائيلية تظهر عجز الاحتلال عن التعامل مع نضال المقاومة الشعب الفلسطيني

نخالة: ميدان المقاومة ومعنوياتها في حالة جيدة جدًا وستواصل المقاومة التصدي لعدوان الكيان الصهيوني بكل قوة



أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الاثنين، مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة «‏الجهاد» الإسلامي زياد نخالة، وبحث معهما آخر التطورات في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، بحث «عبداللهيان» خلال الاتصالين المنفصلين الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الدولية؛ دعما للشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد دعم إيران للشعب الفلسطيني المظلوم، مشددا على «ضرورة إيقاف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والنساء والأطفال، كما أكد ضرورة فتح معبر رفح وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر لأهالي غزة».

ومن جهته شكر «هنية» في هذا الاتصال، طهران على دعمها للشعب الفلسطيني، قائلًا إن «الجمهورية الإسلامية من خلال دبلوماسيتها الديناميكية تهدف إلى بيان الحقائق».

وأشار إلى آخر تطورات الوضع في غزة في ظل استمرار جرائم وقتل المدنيين، معتبرا دعم الولايات المتحدة المتواصل للاحتلال الإسرائيلي، السبب الرئيسي لاستمرار جرائم هذا «الكيان النازي الجديد».

وأضاف أن «الهجمات الوحشية والعمياء التي يشنها الصهاينة ضد الشعب الأعزل في غزة، تظهر عجز هذا الكيان عن التعامل مع نضال المقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والمقاومة بعد الضربة القاضية التي وجهتها للعدو».

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس نقص الأدوية والوقود وتعطل مولدات الكهرباء في المستشفيات «مقدمة لحدوث كارثة إنسانية كبيرة في غزة».

ولفت «نخالة» إلى أن «جبهة المقاومة تمكنت من تحقيق توازن استراتيجي جديد في المنطقة مع بدء عملية طوفان الأقصى».

كما شكر إيران على دعمها للشعب الفلسطيني، قائلًا: «على الرغم من استشهاد النساء والأطفال والشيوخ وتدمير المنازل السكنية والهجمات على الأهداف المدنية من قبل هذا الاحتلال، إلا أن ميدان المقاومة ومعنوياتها في حالة جيدة جدًا وستواصل المقاومة التصدي لعدوان الكيان الصهيوني بكل قوة، والعدو لا يستطيع كسر إرادة المقاومة».