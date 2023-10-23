وفاء عامر: فلتسقط حقوق الإنسان إذا لم تنتصر لما يحدث في فلسطين

علقت الفنانة وفاء عامر على خروج المصريين بالملايين أمس لرفض التوطين والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس السيسي قائلة: «هم دول المصريين، اللي بيحبوا بلدهم وبيحبوا فلسطين».

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان شريف الحسيني وأمير يحيى ببرنامج «ساعة من مصر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»: «فلتسقط حقوق الإنسان إذا لم تنتصر لما يحدث من ظلم في فلسطين، لما يحدث من انتهاكات ضد المدنيين والأطفال والنساء»، مشيرة إلى أن رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة اليوم في قمة القاهرة للسلام وأكدت موقف مصر الرافض للتوطين والتهجير.