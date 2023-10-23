حماس: الهجوم البري فرصة لتكبيد إسرائيل خسائر

قال متحدث حركة "حماس" الفلسطينية، عبد اللطيف القانوع، اليوم الاثنين، إن "دخول الاحتلال الإسرائيلي البري إلى قطاع غزة، سيكون فرصة لتكبيده خسائر، قتلاً وأسراً".

وأضاف القانوع، في تصريحات لقناة "الأقصى" التابعة للحركة: "حال أقدم الاحتلال على الدخول البري فهذه فرصة سانحة لتكبيده الخسائر قتلاً وأسراً"، ذاكرا أن "عملية كيسوفيم أمس (الأحد) من الرسائل التي وصلته"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، "مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات، أطلق من قطاع غزة على قوة عسكرية بمنطقة كيسوفيم جنوب البلاد".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم السابع عشر على التوالي، ما أسفر عن استشهاد نحو 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وإصابة 14245.

والأربعاء الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لتنفيذ عملية برية في قطاع غزة.