مكتب نتنياهو: إسرائيل لن ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة دون رقابة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب لن ترسل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وستمنع دخول أي مساعدات قادمة من دول أخرى غير خاضعة للرقابة.

وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن المكتب: "لن تقدم إسرائيل أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة وستمنع أي مساعدات من دول أخرى غير خاضعة للرقابة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق أن حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة يصل إلى آلاف الأطنان، تم تجهيز قسم منها داخل مصر، والقسم الآخر هو جزء من مساعدات من عدد من الدول كانت وصلت بوقت سابق إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 شهيدا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.