إزالة 43 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الإسماعيلية

تابع اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر المقبل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وشن السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إذ أسفرت عن إزالة ٤٣ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين.

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد ٨ حالات عبارة عن أراضي أملاك الدولة تم رفضها بالتقنين، على مساحة ٤٥ فدانًا و٢٢ قيراطًا و١٠ أسهم.

كما تم تنفيذ إزالة ٣٥ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ بولاية الزراعة، على مساحة ١١ قيراطًا و١٥ سهمًا، عبارة عن بناء أسوار ومبانٍ غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جدير بالذكر أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر المقبل، وتتوالى باقي المراحل حتى تنتهي في ٢٧ ديسمبر المقبل.