قال كبير مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية إن فحص سجلات الناخبين وجد أن 20 شخصا من بين 2ر8 مليون ناخب مسجل للإدلاء بأصواتهم في الولاية ليسوا مواطنين أمريكيين.

وأضاف وزير خارجية الولاية براد رافينسبيرجر خلال مؤتمر صحفي أنه تم إلغاء تسجيل هؤلاء الأشخاص في سجلات الناخبين وستتم إحالتهم إلى المدعين المحليين، حيث بالإمكان توجيه تهم جنائية ضدهم.

وأوضح مكتبه أن هؤلاء الأشخاص لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر، لكن تسعة من العشرين شخصا أدلوا بأصواتهم في انتخابات سابقة ولم يكن لدى الـ11 شخصا الآخرين سجل تصويت.

وأشار رافنيسبرجر إلى أنه بالإضافة إلى هؤلاء، هناك 156 شخصا تتطلب جنسيتهم المزيد من التحقيق، وأشار إلى أن مكتبه فتح ملفات قضايا لهؤلاء الأفراد.

وفي الوقت الذي حظيت فيه إمكانية تسجيل أشخاص غير مواطنين أو الإدلاء بأصوتهم، باهتمام كبير من جانب الجمهوريين في هذا العام الانتخابي، تشير البيانات إلى أن تصويت أشخاص غير مواطنين أمر نادر.