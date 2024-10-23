عمرو دياب يستعد لإحياء حفل أمام 5 آلاف من جمهوره في الكويت

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بالكويت مساء غد الخميس.

وقال حسين موسى، منظم الحفل، في بيان صحفي، إنه تم توفير تجهيزات فنية وتقنية تليق باسم الفنان عمرو دياب وبكل الفنانين العرب الكبار، الذي يشاركون في حفلات "الأرينا كويت".

وتابع، "من يتابع حفلاتنا يلمس حرصنا الدائم على تقديم الفنان بصورة تليق بمسيرته الفنية، وفي حفل غد من المقرر أن يشارك فيه الفنان أحمد عصام وهو صاحب أكبر شهرة وشعبية في عالم المؤثرات البصرية على مستوى العالم ودخل موسوعة جينيس".

واختتم موسى كلامه: أنتم على موعد لحدث فني غير مسبوق ليستمتع به الجمهور الكويتي بصريا وسمعيا بحضور جماهيري يصل لـ5 آلاف متفرج.