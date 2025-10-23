 الفيوم.. إزالة 20 حالة تعد على أراضي الدولة بمدينة سنورس - بوابة الشروق
الخميس 23 أكتوبر 2025 10:38 م القاهرة
الفيوم.. إزالة 20 حالة تعد على أراضي الدولة بمدينة سنورس

مصطفى البنا
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 10:01 م | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 10:01 م

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفي إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، قاد محمد فتحي إمام، رئيس مركز ومدينة سنورس، حملة مكبرة لإزالة التعديات داخل وخارج الحيز العمراني بمدينة سنورس.

وشارك في الحملة كلٌّ من محمود برديسي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ومحمد خالد، نائب رئيس المركز لشئون المرافق، حيث تم تنفيذ 19 حالة إزالة لبناء مخالف خارج الحيز العمراني على مساحة فدان و16 قيراطًا، إضافة إلى إزالة حالة تعدٍ واحدة داخل الحيز العمراني بمساحة 100 متر مربع.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار استمرار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي.




