حبس مرشح برلماني بالفيوم بتهمة انتحال صفة طبيب تجميل

أمرت النيابة العامة بمحافظة الفيوم بحبس مرشحٍ مستقل لانتخابات مجلس النواب، يُدعى "مصطفى. أ. إ"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة مهنة طبيب تجميل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، أغلقت أحد مراكز التجميل بمدينة الفيوم، بعد ضبط مديره أثناء ممارسته نشاط طبيب تجميل دون تصريح، وتحفظت على الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة داخل المركز.

وتبين أن المتهم هو مرشح حالي لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر الفيوم، وقد تمت إحالته إلى الجهات الأمنية التي استكملت الإجراءات القانونية، وأعدت محضرًا بالواقعة، وأحالته إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها السابق وأمرت باستمرار التحريات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يعمل صيدليًا، ولا يحمل مؤهلًا دراسيًا يتيح له ممارسة مهنة الطب أو تخصص التجميل.





