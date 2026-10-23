حسام حسن يحدد 9 نوفمبر موعدًا لانطلاق معسكر منتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على يوم 9 نوفمبر المقبل موعدًا لبدء معسكر الفراعنة، في إطار التحضيرات لخوض مواجهتي مالاوي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره المالاوي يومي 13 و17 نوفمبر المقبل، في مواجهتين يسعى خلالهما الجهاز الفني إلى تحقيق أفضل النتائج ومواصلة مشوار التأهل إلى البطولة القارية.

وتأتي المباراتان بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، وهو ما يسبق انطلاق المعسكر بنحو 10 أيام.

ويخطط الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لاستغلال الأيام الأولى من التجمع في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب تنفيذ تدريبات فنية وتكتيكية مكثفة، بهدف الوصول بالمجموعة إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض المواجهتين.

كما يسعى العميد إلى تجهيز العناصر المحلية مبكرًا، والعمل على تطبيق بعض الجمل والخطط الفنية، تمهيدًا لاكتمال صفوف المنتخب بانضمام المحترفين وبقية اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار ضمن القائمة النهائية للمعسكر.