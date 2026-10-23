أيمن عبدالعزيز يحدد شرطا وحيدا للموافقة على رحيل معتمد جمال عن الزمالك

كشف أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق والمدرب العام لفريق مودرن سبورت، عن موقفه من استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محددًا شرطًا أساسيًا للموافقة على رحيله عن القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال عبدالعزيز، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد مصر مودرن»، إنه لا يمانع رحيل معتمد جمال عن تدريب الزمالك، شريطة أن تنجح إدارة النادي في التعاقد مع مدير فني يمتلك قدرات وإمكانات فنية كبيرة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن تغيير الجهاز الفني يجب أن يكون مرتبطًا بتوفير بديل قوي قادر على قيادة الفريق وتحقيق تطلعات جماهيره، مؤكدًا أن التعاقد مع مدرب مميز يمثل المعيار الأساسي لموافقته على رحيل معتمد جمال.

ويأتي موقف أيمن عبدالعزيز في ظل الحديث عن مستقبل القيادة الفنية للفريق الأبيض، في وقت تظل فيه قرارات إدارة النادي بشأن الجهاز الفني من الملفات المهمة المرتبطة باستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.