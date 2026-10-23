افتتاح معرض أثاث بالقاهرة لتنشيط حركة الموبيليات بدمياط

زار محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وهاني الحجري، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة، معرض «تراثنا» بأرض المعارض الدولية، للاطلاع على المعروضات ومتابعة مشاركة أصحاب الحرف والمنتجات التراثية، ودعم الصناعات اليدوية والترويج للمنتجات الدمياطية.

وأوضح بيان، أصدرته الغرفة التجارية مساء اليوم، أن الغرفة التجارية بدمياط، طرحت جناحها بالمعرض مجانًا أمام أصحاب القطع المتميزة، مع تحمل تكاليف الشحن والنقل والعرض، بما يخفف الأعباء عن المشاركين ويمنح منتجاتهم فرصة أكبر للظهور والتسويق أمام زوار المعرض.

كما نظمت الغرفة رحلة مجانية لأبناء المحافظة المهتمين بزيارة معرض «تراثنا»، لإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على المعروضات والمنتجات المشاركة، وتشجيع التواصل المباشر بين الجمهور وأصحاب الحرف والمشروعات، بما يسهم في دعم المنتج المحلي وتعزيز فرص التسويق.

وحسب البيان، تواصل الغرفة التجارية بدمياط جهودها لدعم الصناع وأصحاب المشروعات، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتجات الدمياطية، وتعزيز مكانة دمياط باعتبارها واحدة من أهم مراكز صناعة الأثاث والحرف المتميزة في مصر.