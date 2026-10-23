تحدث أيمن عبد العزيز، المدرب العام لفريق مودرن سبورت، عن استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي، كاشفًا كواليس تواصل جماهير طرابزون سبور التركي معه قبل التعاقد مع محمد صلاح، إلى جانب رأيه في عدد من نجوم الكرة المصرية.

وقال أيمن عبد العزيز، في تصريحات لبرنامج «ستاد مصر مودرن» عبر قناة «مودرن MTI»، إن فريقه تعرض لظلم خلال مواجهة زد، مؤكدًا أن مودرن سبورت كان الطرف الأفضل رغم النقص العددي.

وأضاف أن وليد دعبس، رئيس النادي، يواصل دعمه للفريق في جميع الظروف، سواء عقب الخسارة أو في أعقاب تحقيق الانتصارات.

وعن مواجهة الأهلي، قال: «ماتش الأهلي زيه زي أي ماتش، وعارفين نقاط ضعفهم وهنشتغل عليها وربنا يكرم».

وتطرق المدرب العام لمودرن سبورت إلى أسباب تألق محمود ممدوح، هداف الدوري، مؤكدًا أن الأداء الجماعي للفريق هو العامل الأبرز وراء ظهوره بصورة مميزة، في ظل مساعدة زملائه له وتقديمهم مستويات جيدة.

وكشف أيمن عبد العزيز عن كواليس تواصل جماهير طرابزون سبور معه قبل التعاقد مع محمد صلاح، قائلًا: «طرابزون سألوني عن صلاح قبل ما يتعاقدوا معاه، والجماهير طلبوا مني أتوسط علشان صلاح يوافق».

وجدد أيمن عبد العزيز تمسكه برأيه بشأن أهمية الجانب التكتيكي في كرة القدم، قائلًا: «لسه عند رأيي، التكتيك مش بيمثل 10% من كرة القدم، وأرتيتا ومورينيو أكدوا كلامي».

كما تحدث عن إمام عاشور، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه يراه أفضل لاعب في مصر، لكنه أشار إلى افتقاره للوعي التكتيكي، مضيفًا أن المستوى الذي قدمه إمام عاشور وأحمد سيد زيزو خلال وجودهما في الزمالك كان أفضل مما يقدمانه حاليًا مع الأهلي.

وفيما يتعلق بمستقبل معتمد جمال مع الزمالك، قال أيمن عبد العزيز إنه قد يوافق على رحيله حال التعاقد مع مدير فني قوي للغاية، لكنه لا يؤيد هذا القرار في غير ذلك.

واستعاد المدرب العام لمودرن سبورت ذكريات المفاوضات السابقة معه، كاشفًا أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، فاوضه من أجل الانضمام إلى الفريق الأحمر، لكنه فضل الزمالك وتمسك بالاستمرار معه رغم تلقيه عروضًا أخرى.

واختتم أيمن عبد العزيز حديثه بالتعليق على المقارنات بين اللاعبين، قائلًا إنه لا يفضلها، لكنه يرى نفسه أفضل من حسام غالي وأحمد حسن وإمام عاشور.