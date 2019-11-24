صحيفة:الكويت تدرس مع وفد سعودي الاكتتاب في أرامكو

كشفت مصادر كويتية مطلعة أن مسؤولي شركة أرامكو السعودية التقوا مؤخرا مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بغرض إقناعهم بالاكتتاب في عملاق النفط العالمي، وذلك ضمن سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 6ر25 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن المصادر القول إن الجانب السعودي ضم الرئيس التنفيذي أمين الناصر،والرئيس المالي لـ "أرامكو"، إضافة إلى مسؤولين آخرين، مفيدة بأن اللقاء استعرض بيانات المركز المالي للشركة، إلى جانب النطاق السعري للاكتتاب الذي يقدر قيّمة "أرامكو" بين 6ر1 و 7ر1 تريليون دولار.

وذكرت المصادر أن البيانات التي استعرضها الجانب السعودي عكست أن "أرامكو" شركة ممتازة استثمارياً، لكن قرار مشاركة"هيئةالاستثمار" في الطرح يتوقف على ما ستخرج به الدراسة حالياً، لا سيما في ما يتعلق بمدى مناسبة السعر المطروح للاكتتاب، وجدواهااستثمارياً، ومدى العائد الذي يمكن تحقيقه على المديين القصير والمتوسط.

وتم تحديد النطاق السعري لطرح "أرامكو" من 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا للسهم الواحد، فيما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالاً، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، علماً بأن الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها سيكون في 5 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن مسؤولي "أرامكو" لم يعرضوا خلال اللقاء تخصيص كمية محددة لـ "هيئة الاستثمار" للاكتتاب في الشركة، ولم تطلب الأخيرة أي حصة، حيث يرتبط قرارها بما ستخلص إليه الدراسة، أخذاً بالاعتبار أن حجم الطرح من "أرامكو" يبلغ5ر1 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة، تم تخصيص 1 بالمئة للمؤسسات.