يعود الدورى المصري، اليوم السبت، من جديد بعد توقف دام 31 يومًا، لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي توّج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار، حيث يستضيف طنطا فريق طلائع الجيش، ويلتقي المقاولون العرب مع ضيفه أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

تقام مباراة طنطا وطلائع الجيش في الثانية والنصف مساءًا، على ملعب استاد طنطا،

يدخل طنطا اللقاء وفي رصيده 4 نقاط في المركز الـ12، جمعها من 3 مواجهات، فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر الأخرى، بينما يحل طلائع الجيش فى المركز الـ17 وفي جعبته نقطتين فقط، جمعهما من 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر في واحدة.

يخوض طلائع الجيش اللقاء تحت قيادة فنية جديدة مع طارق يحيى، في أول لقاء له مع الفريق، بعد إقالة البرازيلى سيرجيو فارياس.

وعند الخامسة والنصف مساءًا يلتقي المقاولون العرب مع أسوان على ستاد المقاولون العرب، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، فاز في مواجهتين وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، أما أسوان فيأتى في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز في واحدة وخسر مثلها وتعادل في مباراتين.