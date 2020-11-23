تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 3920 حالة

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أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3920 حالة بعد تسجيل سبع حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم وضعهم قيد الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و761 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 92 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.