إصابات خفيفة للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة طلائع الجيش

تعرض عدد من لاعبي الإسماعيلي لإصابات خفيفة في مران اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في لقاء ودي غدًا، حيث تعرض محمد بيومي للإصابة بكدمة في عضلة الشاظية.

كما تعرض أحمد مصطفي لاعب الإسماعيلي الجديد، بجرح في الأنف خلال مران الفريق اليوم ولكنه بسيط ويستطيع التواجد في مبارة الجيش غدًا بدون أية مشاكل طبية.

فيما يقترب الثنائي محمد مصيلحي وعمر الوحش لاعبا الإسماعيلي، من إنهاء برنامجهما التأهيلي بعد الإصابة بتمزق بطول العضلة الخلفية.

وحضر المران المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي واجتمع مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، هامش المران وأحمد العجوز مدير الكرة، وحفز "عثمان" التونسي فخر الدين بن يوسف بعبارات دعم.