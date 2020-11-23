إصابات خفيفة للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة طلائع الجيش

تعرض عدد من لاعبي الإسماعيلي لإصابات خفيفة في مران اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في لقاء ودي غدًا، حيث تعرض محمد بيومي للإصابة بكدمة في عضلة الشاظية.
كما تعرض أحمد مصطفي لاعب الإسماعيلي الجديد، بجرح في الأنف خلال مران الفريق اليوم ولكنه بسيط ويستطيع التواجد في مبارة الجيش غدًا بدون أية مشاكل طبية.
فيما يقترب الثنائي محمد مصيلحي وعمر الوحش لاعبا الإسماعيلي، من إنهاء برنامجهما التأهيلي بعد الإصابة بتمزق بطول العضلة الخلفية.
وحضر المران المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي واجتمع مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، هامش المران وأحمد العجوز مدير الكرة، وحفز "عثمان" التونسي فخر الدين بن يوسف بعبارات دعم.