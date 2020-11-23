كالوس ديفيد: تكنو حرصت على طرح «سبارك 6» فى السوق المصرية بعد نجاحه عالميا

أطلقت شركة تكنو الرائدة فى صناعة الهواتف المحمولة، أحدث هواتفها فى السوق المصرية «سبارك 6» بمواصفات فريدة تلبى جميع رغبات المستهلكين وبأسعار فى متناول الجميع.

ويأتى طرح الهاتف الجديد ضمن سلسلة سبارك، والتى حققت نجاحات قوية فى مختلف الأسواق التى طرحت بها، ولا سيما السوق المصرية لجمعها بين أحدث المواصفات التى يبحث عنها المستهلكون بأسعار مقبولة. ويأتى الهاتف بتصميم أنيق وعصرى وشاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية فى شكل دائرى مميز بدقة 16 ميجابكسل مع ذاكرة وصول عشوائى محسّنة تبلغ 4 جيجابايت على نسختين من الجهاز الأولى بسعة ذاكرة 64 جيجابايت والثانية 128 جيجابايت مع معالج الألعاب عالى الأداء G70 Octaــcore و بطارية ذات حجم كبير بسعة 5000 ملى أمبير تتحمل العمل الشاق طوال اليوم. من جانبه قال كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية لتكنو مصر، إنه سعيد بطرح الشركة أحدث هواتفها فى السوق المصرية سبارك 6 ولاسيما أنه يأتى بعد النجاح الباهر التى حققته سلسلة سبارك حول العالم نظرا للإمكانيات الرائعة التى توفراها تلك السلسة للمستهلكين. وتابع «ديفيد»، أن حرص الشركة على طرح أحدث هواتف سلسلة سبارك فى السوق المصرية؛ لما تتمتع به تلك الهواتف من مميزات ومواصفات تكنولوجية تتماشى مع احتياجات المستهلك المصرى والتى تتطور بشكل يومى وتقوم الشركة بدراستها للعمل على توفيرها فى منتجاتها.

ومن جهته، قال خالد دسوقى مدير التسويق للعلامة التجارية تكنو مصر، إن هناك إقبالا كبيرا على شراء هاتف سبارك 6 فى السوق المصرية حتى إنه خلال يومين من إطلاق حملة الحجز المسبق للهاتف نفذت الكمية الأولى المخصصة للحجز. وتابع «دسوقى» نفاذ الكمية الأولى من هاتف سبارك 6، يدل على ثقة المستهلكين فى منتجات تكنو وتفوقها فى الإمكانيات والتسعير على باقى هواتف الشركات الأخرى المنافسة. وأكد، دسوقى، على حرص الشركة على سرعة توفير كمية جديدة من هاتف سبارك 6 خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الشركة تستعد لإطلاق المزيد من الهواتف الذكية التى ستبهر المستهلك المصرى خلال الفترة المقبلة.