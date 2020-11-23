سان جيرمان يتطلع إلى استعادة توازنه في دوري الأبطال مع عودة نيمار ومبابي

رغم وصوله إلى نهائي نسخة الموسم الماضي، لم يحقق باريس سان جيرمان الفرنسي بداية جيدة في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث حقق انتصارا واحدا مقابل هزيمتين خلال أول ثلاث مباريات له في دور المجموعات.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزج الألماني، وبفارق الأهداف فقط أمام باشاك شهير التركي.

ويلتقي سان جيرمان غدا الثلاثاء مع لايبزج الألماني، في مواجهة ثأرية، حيث تغلب لايبزج على سان جيرمان 2 / 1 في مباراتهما بالجولة الثالثة.

وفي ظل الضغوط التي يواجهها الفريق ومديره الفني توماس توخيل في ظل تذبذب النتائج خلال هذا الموسم، يدرك المدرب الألماني أن تلقي هزيمة جديدة أمام لايبزج سيعقد وضع الفريق قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات دور المجموعات.

وقال توخيل يوم الجمعة الماضي عقب الهزيمة أمام موناكو 2 / 3 رغم أن سان جيرمان كان متقدما 2 / صفر في الشوط الأول :"نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقنا لأننا بحاجة لبدء التفكير بشأن مواجهة لايبزج".

وأضاف :"علينا تحليل كل الأمور. لكن بحيث لا يستغرق هذا وقتا طويلا. أمامنا مباراة كالنهائي يوم الثلاثاء. وعلينا الاستعداد لها وكأننا نخوض مباراة نهائية."

وكان سان جيرمان قد اصطدم بلايبزج في الدور قبل النهائي من دوري الأبطال في الموسم الماضي وتغلب عليه 3 / صفر ليتأهل إلى النهائي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني.

وبعدها بأشهر قليلة، تجددت المواجهة بين الفريقين ونجح لايبزج في الفوز على ملعبه.

ويعيش سان جيرمان الآن وضعا مختلفا، حيث يضطر توخيل لمعالجة مشكلات الإصابات العديدة في صفوف الفريق في ظل كثرة المباريات في جدول مزدحم.

لكن المدرب يرى أن الفريق قدم "كفاحا هائلا" و"عقلية استثنائية" وسط الأزمة المتعلقة بالإصابات.

وقال توخيل عقب الفوز على رين في السابع من تشرين ثان/نوفمبر الجاري :"كان اللاعبون مدهشين رغم حالات الإصابة الجديدة. أنا سعيد للغاية وفخور بهم. هذا أحد أفضل الانتصارات التي حققها الفريق منذ قدومي إلى هنا."

وفي حالة تلقي سان جيرمان هزيمة جديدة على ملعبه غدا، ستتراجع فرصه بشكل هائل في التأهل للدور الثاني بالبطولة الأوروبية.

لكن أمال توخيل ربما انتعشت بشكل كبير مع عودة كيليان مبابي ونيمار إلى صفوف الفريق من جديد بعد التعافي من الإصابات.

وشارك نيمار من مقعد البدلاء في مباراة موناكو ليكون الظهور الأول له منذ المباراة أمام باشاك شهير التركي في أكتوبر الماضي.

وقال توخيل بشأن النجم البرازيلي :"نيمار؟ نعم، الأمر حسم. سيكون أساسيا أمام لايبزج."

وكان نيمار ومبابي قد غابا عن المباراة الماضية أمام لايبزج، لكن الفريق يعلق أمال عريضة عليهما في مباراة الغد خاصة بعد أن سجل مبابي هدفي الفريق في شباك موناكو يوم الجمعة.

وقال مبابي :"لنعمل من أجل هذه المباراة ونرى تحديدا ما سيحدث. لنتحرك بشكل سريع."

ولكن توخيل لا يزال يعاني من بعض المشكلات، في ظل الشكوك التي تحوم حول مشاركة أندير هيريرا الذي تعرض لإصابة طفيفة قبل المباراة أمام موناكو، كما تحوم الشكوك حول ماركو فيراتي بسبب الإصابة.

ولا يزال الفريق يفتقد جهود مويس كين وبابلو سارابيا وماورو إيكاردي وإدريسا جي وجوليان دراكسلر بسبب الإصابات.