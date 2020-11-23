في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي ومبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا"، يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده، بالتعاون مع اتحاد الآثاريين العرب ندوة بعنوان "تجليات الفن الإسلامي"، وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل 25 نوفمبر عبر برنامج زووم على رابط https://us02web.zoom.us/j/82725662925

يحاضر بالندوة كل من: الدكتور أحمد عبدالرازق مصطفى أستاذ متفرغ بقسم الآثار كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور محمد الحلاوي أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية جامعة القاهرة ورئيس اتحاد الآثاريين العرب، والدكتور أحمد محمد دقماق أستاذ مشارك بكلية الآداب جامعة الطائف، ويدير الندوة الإعلامي جمال الشاعر.

يذكر أن منظمة اليونسكو قد أقرت يوم 18 نوفمبر من كل عام ليكون اليوم العالمي للاحتفال بالفن الإسلامي الذي تكون عبر 14 قرنا من الزمان وأثر في شتى المجالات، وقامت المنظمة بعقد العديد من الندوات التثقيفية احتفاء بهذا الفن الراقي وكذلك العديد من قطاعات وزارة الثقافة المصرية تعقد العديد من للندوات التثقيفية والتعريفية بهذا الفن.