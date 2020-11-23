انطلقت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، وهي: (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة)، وتستمر عملية التصويت على مدار يومين (اليوم وغدًا).

وترصد "الشروق"، في التقرير التالي، أهم أحداث ومشاهد العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، منذ بداية استقبال الناخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الآن.

• منع دخول مندوبي مرشحي مستقبل وطن في لجنتين

منع القاضي المشرف على لجنتي 39 و40 في قرية دمشاو هاشم بدائرة مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، دخول مندوبي مرشحي حزب مستقبل وطن؛ لتأخرهم عن الحضور قبل فتح اللجان لتسجيل أسمائهم.

• تأخر فتح 15 لجنة بأسيوط

وسجلت غرفة عمليات المتابعة في محافظة أسيوط، تأخر فتح 15 لجنة بنطاق مراكز (ديروط بالقوصية، والغنايم البداري، وساحل سليم)، عن موعدها المحدد لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

• علم مصر بطول شارع كامل أمام إحدى اللجان

وفي محافظة الإسكندرية، حمل عدد من المواطنين "علم مصر"، الذي كان بطول أحد الشوارع أمام لجنة انتخابية، مرددين هتافات في حب مصر؛ لحث غيرهم على النزول والمشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

• الأمطار تجبر رئيس لجنة على اتخاذ قرار بحق الناخبين

وسمح رئيس لجنة بمدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لدائرة المنتزه شرقي الإسكندرية، بدخول جميع الناخبين إلى داخل حرمها، وجلوسهم على مقاعد التلاميذ، بعد نقلها من الفصول إلى فناء المدرسة، بدلًا من الانتظار في الخارج؛ نظرًا لهطول الأمطار وتواجد آثارها في الشوارع.

• إزالة لافتات دعاية لمرشحين

وأزال عدد من المسؤولين بحي البدرشين في محافظة الجيزة، لافتات دعاية لمرشحي مجلس النواب من محيط حرم لجنة مدرسة الشهيد العميد عاطف الإسلامبولي، وشددت قوات الأمن المكلفة بالتأمين من إجراءاتها، وحرصت على تسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالشوارع الرئيسية.

• تظاهرة في حب مصر

كما نظّم موظفو إدارة المنتزه التعليمية شرقي الإسكندرية، تظاهرة أمام لجنة مدرسة عمر مكرم الانتخابية، بعنوان "في حب مصر"، رفعوا خلالها علم مصر "كبير الحجم"، مرددين: "تحيا مصر".

• مسئولون يتقدمون الصفوف

وأدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة عمر مكرم الابتدائية.

كما أدلى نيافة الحبر الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، بصوته في لجنة مدرسة الأمل بدائرة الخارجة، قائلا إنه يحرص على المشاركة في الانتخابات، وهي مشاركة وطنية، مشيرا إلى أن الكنيسة دائما تحث أبنائها على المشاركة الإيجابية في كل ما يساهم في بناء الوطن وتقدمه.