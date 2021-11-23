هانوي تبدأ اليوم تطعيم الفئة العمرية بين 15 و17 عاما ضد كورونا

بدأت هانوي، اليوم الثلاثاء، في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، ضد الإصابة بمرض "كوفيد-19"، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في فيتنام، ونقلته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية.

ومن المقرر أن يتم إعطاء أكثر من 304 آلاف جرعة من لقاح "فايزر" خلال حملة التطعيمات التي من المتوقع أن تستمر لمدة 3 أيام، بدءا من الأكبر سنا.

ويتم إعطاء التطعيم في المدارس والمراكز الطبية لغير الطلاب.

وتخطط العاصمة لتطعيم جميع الأطفال حتى سن الـ12 عاما، والبالغ عددهم 792 ألف طفل، بحلول الربع الأول من عام 2022.

ويشار إلى أنها الإقليم أو المدينة رقم 23 التي تقوم بتطعيم الأطفال.

وقد تلقى حتى الآن نحو 1.8 مليون، أو 20% من الأطفال من الفئة العمرية التي تتراوح بين 12 و17 عاما، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما حصل 4300 طفل على جرعتين.