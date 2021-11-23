تراجع ثقة المستهلكين في الدنمارك خلال الشهر الحالي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تراجع ثقة المستهلكين في الدنمارك خلال تشرين ثان/نوفمبر الجاري .

وذكر مكتب الإحصاء الدنماركي أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى سالب نقطتين مقابل 3ر3 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، في حين كان متوسط قراءة المؤشر خلال الأشهر الستة الماضية 1ر3 نقطة.

وتراجع المؤشر الفرعي لقياس رؤية المستهلكين لمستقبل الموقف المالي الشخصي من 8ر2 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 9ر1 نقطة خلال الشهر الحالي.

كما تراجع مؤشر تقييم المستهلكين للموقف الاقتصادي العام للدولة خلال العام المقبل إلى سالب 2ر3 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 7ر9 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر قياس الثقة في الموقف الاقتصادي الماضي بشكل عام إلى نقطة واحدة خلال الشهر الحالي مقابل 7 نقاط في الشهر الماضي.