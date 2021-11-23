مفوضية الانتخابات العراقية تنهي عمليات العد والفرز اليدوي بمحافظة ذي قار

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي المتعلقة بالطعون في محافظة ذي قار بناء على قرار الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور ممثلي المرشح الطاعن والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وذكر بيان صحفي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيان صحفي، أن نتيجة إعادة عملية العد والفرز اليدوي في محافظة ذي قار انتهت اليوم وسوف ترفع إلى مجلس المفوضين لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة ورفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

وكانت جمانة الغلاي، المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد كشفت الليلة الماضية أن فرق المفوضية سوف تبدأ بإعادة عمليات العد والفرز يدويا لـ870 محطة انتخابية في 5 محافظات عراقية بناء على قرار قضائي وهي ذي قار والنجف والمثنى وبغداد ونينوى.

وقالت الغلاي، في تصريح صحفي إن فرق المفوضية سوف تبدأ يوم غد بعمليات العد والفرز يدويا أولا في المحطات العائد لمحافظة ذي قار التي تشمل أكثر من 383 طعنا من أصل أجمالي عدد الطعون البالغة 870 طعنا بناء على قرار من الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.





